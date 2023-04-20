МТТ защитит номера телефонов пользователей маркетплейсов

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» предоставил маркетплейсу Ozon свое платформенное решение «Защита номера», реализованное на базе облачной платформы МТС Exolve. Об этом сообщает пресс-служба МТТ.

Отмечается, что сервис позволит покупателям сохранить конфиденциальность при заказе товаров, доставляемых силами продавца.

Как подчеркнул директор по продуктам МТТ Василий Сажко, содействовать улучшению безопасности личных данных пользователей одной из крупнейших интернет-компаний в России – важнейшая задача МТТ.

«Решение разрабатывалось нами специально для Ozon, чтобы покупатели на маркетплейсе могли общаться с продавцами и курьерами, не беспокоясь о сохранности своих персональных данных», — добавил он.

В Ozon рассказали, что ежеминутно на маркетплейсе происходит более 100 звонков и сообщений. При этом функционал МТС Exolve позволяет реализовать переадресацию звонков продавца и службы доставки на виртуальный номер, а система соединяет их с покупателем через Телеком API. Благодаря этому решению Ozon защищает клиентов от нежелательного общения и обеспечивает безопасную коммуникацию с продавцом и курьерами.

Руководитель направления контроля качества и противодействия мошенничеству Ozon Алексей Федулов отметил, что маркетплейс трепетно относится к безопасности пользователей и предлагает новые способы защиты их от нежелательной коммуникации.

«Введение режима «Защита номера» помогло нам снизить количество нецелевых звонков на платформе, а система модерации помогает бороться с потенциальным мошенничеством в сообщениях и звонках. Со своей стороны, мы просим клиентов внимательно относиться к своей цифровой безопасности и никому не передавать свои персональные данные, включая номер телефона, даже продавцам на площадке», — заявил он.