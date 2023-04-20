Клиенты Сбербанка в четырех регионах выбрали новую систему налогообложения

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в четырех регионах (Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан) переводят свой бизнес на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), сообщает пресс-служба Сбера.

В 2023 году количество ИП и юрлиц, которые применяют АУСН в Сбербанке, увеличилось в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

АУСН чаще всего выбирают корпоративные клиенты Сбербанка, ведущие бизнес в сфере услуг (60% от общего числа клиентов на АУСН) и в розничной торговле (31%). Среди выбравших АУСН — 80% индивидуальных предпринимателей и 20% юрлиц. 85% бизнесменов перешли на нее с упрощенной системы налогообложения. 10% пользователей АУСН раньше были зарегистрированы в Сбербанке как самозанятые.

«Больше не нужно следить за изменениями налогового законодательства, банк передаст всю необходимую информацию в ФНС за клиента. Еще один мотив для перехода на новую систему – отсутствие ежегодных социальных отчислений и фиксированного взноса на ИП, налог рассчитывается автоматически», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Сбер запустил собственный сервис для ведения бизнеса по АУСН в июле 2022 года. В нем можно подать уведомление на переход на автоматизированную «упрощенку», получать информацию о налоговых начислениях и оплачивать их в несколько кликов. Кроме того, сервис позволяет возложить на банк часть функций налогового агента.