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Глава Минфина Австрии Бруннер: с начала СВО Вена заблокировала активы РФ на €2 млрд

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Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине Австрия заморозила финансовые активы на сумму около €2 млрд в рамках санкций. Об этом он написал в Twitter.

«Эффективное соблюдение режима санкций в отношении России соответствует интересам Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем западные санкции в отношении агрессора и с начала конфликта заморозили финансовые активы в размере почти €2 млрд», — заявил Бруннер.

Публикация была сделана после встречи с замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег Брайаном Нельсоном в Вене. По итогам переговоров представитель Австрии подчеркнул важность стратегического союза ЕС и США с Украиной на фоне СВО.

19 апреля в Минфине Швейцарии заявили, что Берн не планирует примыкать к группе по заморозке активов россиян REPO.

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