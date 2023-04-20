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Аналитик Полевой: основное бремя от разового сбора ляжет на металлургов, горнопромышленников и банки

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Основное бремя от разового налогового сбора с представителей крупного бизнеса в федеральный бюджет РФ ляжет на компании, работающие в химической, металлургической и горнодобывающей отраслях российской экономики, а также банки. Слова аналитика московской фирмы Locko-Invest Дмитрия Полевого приводит агентство Bloomberg.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило о намерении российских властей обязать зарубежные компании, планирующие покинуть рынок РФ, платить налог на сверхприбыль. Соответствующие поступления хотят направить в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса.

«Основное бремя нового налога ляжет на предприятия химической, металлургической и горнодобывающей промышленности за исключением представителей угольного сектора, а также на банки. Если все компании, несущие налоговую ответственность, решат заплатить досрочно со скидкой, Россия уже в этом году соберет 300 миллиардов рублей, что позволит ей потратить эту сумму без увеличения бюджетного дефицита», — заявил Полевой.

По состоянию на 17 апреля, дефицит федерального бюджета России составил 4,77 трлн рублей. Данная планка почти на 40% превышает годовой целевой показатель. Согласно последним данным Министерства финансов, государственные расходы с начала года почти вдвое превысили объемы бюджетных доходов, заключается в статье.

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