РБК: операторы сотовой связи пожаловались на рост тарифов на подключение к электросетям в 100 раз

Крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву на значительный рост собственных затрат на присоединение объектов связи к электросетям. Стоимость присоединения одного домохозяйства выросла и вовсе в 100 раз, до 50–60 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо участников рынка.

Существенное увеличение затрат операторов связано в первую очередь с отменой льготной ставки в размере 550 руб. на присоединение объектов мощностью до 15 кВт. Изменения, внесенные правительством, ступили в силу с 1 июля 2022 года. Льготная ставка с тех пор рассчитывается за каждый кВт. Если раньше операторы платили 550 руб. за все 15 кВт, то с лета прошлого года расход увеличился до 3 тыс. руб. за каждый киловатт, а с 1 июля 2023-го затраты вырастут до 4 тыс. руб. При этом с июля 2024-го этот показатель увеличится до не менее чем 5 тыс. руб., уточняется в статье.

«В результате стоимость присоединения объектов связи мощностью 15 кВт, прежде всего базовых станций, которая раньше составляла с 30–50 тыс. руб., увеличилась в разы и продолжит расти в 2023–2024 годах. При подключении домохозяйств к интернету сетевые организации стали применять стандартные региональные ставки, из-за чего стоимость присоединения одного домохозяйства выросла и вовсе в 100 раз, до 50–60 тыс. руб.», — говорится в материале.

30 марта официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина во время брифинга заявила, что операторам связи государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был направлен запрос в целях проведения анализа стоимости услуг по международному роумингу. Ранее газета «Ведомости» писала, что Россия отменит международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году.