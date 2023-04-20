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Российская «дочка» Deutsche Bank нарастила чистую прибыль за 2022 год почти в 6 раз

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Shutterstock

По итогам прошлого года дочерняя кредитная организация германского Deutsche Bank нарастила чистую прибыль на российском внутреннем рынке почти в шесть раз, до 5,4 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

«Российский Дойче Банк, подконтрольный немецкому Deutsche Bank, по итогам 2022 года показал чистую прибыль в размере 5,4 млрд руб. На фоне кризиса она увеличилась в 5,8 раза и стала рекордной как минимум с 1999 года. Как следует из отчетностей прошлых лет, до этого максимальный финансовый результат Дойче Банка был зафиксирован в кризис 2009 года — 3,4 млрд руб.», — говорится в материале.

Руководство Deutsche Bank, как и многие другие крупные зарубежные банки, объявило о намерении полностью свернуть бизнес на российском рынке в связи с международными санкциями против финансового сектора РФ на фоне обострения конфликта на Украине. При этом фингруппа подчеркивала, что собиралась прекратить деятельность на территории РФ еще в 2014 году, уточняется в статье.

12 апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководство Deutsche Bank закроет оставшиеся в России IT-центры в течение полугода. При этом российские программисты около 20 лет играли важную роль в работе компании и составляли около четверти ее IT-отдела.

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