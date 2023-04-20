FT: в Евросоюзе полагают, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»

Один из европейских чиновников заявил, что в ЕС исчерпали возможности введения новых рестрикций в отношении России. Об этом пишет Financial Times.

«Мы закончили», — заявил чиновник.

Он добавил, что в случае расширений антироссийских санкций они приведут к росту количества исключений из ограничительных мер.

Как сообщает газета, многие чиновники признают, что попавшие под ограничения сферы российской экономики являются жизненно важными для ряда членов ЕС. По этом причине против таких рестрикций будет использовано право вето.

Ранее сообщалось, что ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи.

19 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад не будет отменять санкции, пока не будет завершен конфликт на Украине.

В ЦБ РФ заявили, что санкции Запада против России в 2022 году превысили самые пессимистичные сценарии.