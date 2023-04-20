СМИ: российские банки готовы к экспериментам с новыми валютами

На российском банковском рынке вслед за депозитами в дирхамах впервые появился вклад в индийских рупиях (INR). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Срочный вклад в индийских рупиях запустил с 19 апреля Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ). Минимальная сумма вклада для компаний составляет 100 тыс. INR для компаний, а для физлиц — 10 тыс. INR. Срок вклада — до 90 дней, ставка — 3% годовых.

Как отмечает газета, ПСКБ начал работать с индийской валютой в 2016 году, а в 2022 году одним из первых открыл прямые корсчета в ней. Председатель совета директоров кредитной организации Владимир Прибыткин подчеркнул, что Индия является лояльной России, торговый оборот в рупиях растет, что заметно по динамике клиентской активности.

По его словам, на фоне роста торгового оборота России и Индии в рупиях у граждан скопилась эта валюта, поэтому банк пока исходит не из того, что новый вклад является выгодным коммерческим предложением, а нужен для стимулирования сохранения остатков в этой валюте.

Чтобы предложить такой вклад, нужно иметь большое количество работающих с Индией клиентов, подчеркнул он и добавил, что клиенты ПСКБ — это представители среднего бизнеса, связанного с производством медикаментов, продуктами питания и другого.

Как подчеркнул собеседник издания, на валютном рынке отмечается, что индийский рупий не является свободно конвертируемой валютой, а перспективы кредитования в ней он считает неочевидными.

Ранее Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября.