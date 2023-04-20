РБК: суд признал незаконным платный возврат товаров с браком на Wildberries

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд заявил, что суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. Об этом сообщает РБК.

«Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества», — сказано в сообщении.

Уточняется, что иск Роспотребнадзора был удовлетворен 13 марта. По информации ведомства, после вступления решения суда в силу, покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы тот возместил им имущественный вред.

Представитель Wildberries заявил РБК, что суд не до конца разобрался в обстоятельствах дела, потому что на нем не было представителей компании. Также отмечается, что маркетплейс собирается обжаловать решение.

7 февраля «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить Wildberries на законность платного возврата товаров в пункте выдачи, сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо ОПИ в надзорное ведомство.

Ранее в пресс-службе онлайн-ритейлера заявляла, что плата за возврат товаров, купленных на Wildberries, позволяет компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку, за счет чего продавцы могут устанавливать конкурентные цены.