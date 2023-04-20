Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РБК: суд признал незаконным платный возврат товаров с браком на Wildberries

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд заявил, что суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. Об этом сообщает РБК.

«Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества», — сказано в сообщении.

Уточняется, что иск Роспотребнадзора был удовлетворен 13 марта. По информации ведомства, после вступления решения суда в силу, покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы тот возместил им имущественный вред.

Представитель Wildberries заявил РБК, что суд не до конца разобрался в обстоятельствах дела, потому что на нем не было представителей компании. Также отмечается, что маркетплейс собирается обжаловать решение.

7 февраля «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить Wildberries на законность платного возврата товаров в пункте выдачи, сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо ОПИ в надзорное ведомство.

Ранее в пресс-службе онлайн-ритейлера заявляла, что плата за возврат товаров, купленных на Wildberries, позволяет компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку, за счет чего продавцы могут устанавливать конкурентные цены.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях