Минсельхоз Венгрии: страна сохранит временный запрет на импорт украинской сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства Венгрия Иштван Надь заявил, что республика оставит в силе временный запрет на импорт украинского зерна и некоторых видов сельхозпродукции. Об этом он сообщил в интервью агентству MTI, передает ТАСС.

«В ходе переговоров с Европейской комиссией Венгрии удалось сохранить результаты и меры, связанные с запретом на импорт украинской сельскохозяйственной продукции», — сказал он.

Министр также отметил, что Венгрия получит средства для помощи фермерам, которые Еврокомиссии согласилась выделить во второй части в размере €100 млн.

Кроме того Надь добавил, что венгерские власти обеспечат транзит зерна из Украины по своей территории, чтобы оно было доставлено «в конечные пункты назначения», в том числе в страны Азии и Африки.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявлял, что ЕК просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить решение о запрете импорта украинского зерна.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант говорила, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для того, чтобы урегулировать ситуацию с ввозом сельскохозяйственных продуктов с Украины.