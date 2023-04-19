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Минэнерго Турции: Анкара начнет торги в рамках проекта газового хаба в 2024 году

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Strait Talk/YouTube

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что операции по продаже-покупке газа через предложенный Россией газовый хаб в Турции начнутся в 2024 году. Об этом он сказал в интервью в интервью TRT Haber.

«Что касается газового хаба, то мы начнем первые торги в 2024 году», — заявил Донмез.

Ранее министр энергетики Турции говорил о том, что ряд стран Евросоюза готовы закупать газ через хаб, который создается на западе страны. По его словам, Румыния давно хочет получать газ через Турцию. Желание закупать сырье также выразили Венгрия, Босния и Герцеговина и Сербия.

До этого Фатих Донмез заявлял, что Турция может реализовать 40 млрд кубометров газа ежегодно для продажи через хаб.

В марте агентство ТАСС со ссылкой на источник в министерстве энергетики и природных ресурсов сообщало, что в Турции идет работа по урегулированию юридической составляющей проекта газового хаба, а его запуск должен состояться в течение года.

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