Эксперт назвал сроки возрождения производства чипов в России

Россия сможет возродить собственное производство электронных компонентов через пять-семь лет, однако уже сегодня, несмотря на западные санкции, страна наладила поставки со странами Юго-Восточной Азии. Об этом газете «ВЗГЛЯД» рассказал генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. Так он прокомментировал статью газеты New York Times о том, что США и Евросоюз не смогли остановить импорт иностранных чипов, которые используются в оборонной промышленности, в Россию.

Эксперт объяснил, что крах данного сектора в России связан не с западными санкциями, так как отсутствие российской микроэлектроники берет свое начало с 1991–1992 годов. По его словам, Борис Ельцин, который был президентом России в то время, издал указ о ликвидации Министерства радиопромышленности, Министерства электронной промышленности и Министерства среднего машиностроения СССР, что прекратило развитие этой сферы в стране.

«Учитывая достаточно сложный и долгий по времени цикл развития данных технологий, нас настигла эта история в эти года. Поэтому и без американских санкций у нас своих электронных компонентов не было. И на то, чтобы восстановить, что было разрушено, потребуется порядка пяти-семи лет. Россия сейчас работает над этим», – сказал Массух.

Гендиректор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ также отметил, что ситуация с поставками «запрещенных» чипов осложняется барьерами, однако остается вполне рабочей.

Ранее высокопоставленный американский чиновник, отвечающий за регулирование экспорта чипов сказал, что Россия продолжает получать доступ к иностранным чипам и технологиям через посредников, таких как Иран.