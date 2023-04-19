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Замглавы Минстроя Музыченко: цены на сталь и арматуру с начала февраля выросли почти на треть

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100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

С февраля текущего года средние цены на сталь и арматуру на российском внутреннем рынке увеличились почти на треть (на 30%). Кроме того, за тот период времени также подорожали и стальные трубы (+10%), приводит слова заместителя главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) Сергея Музыченко РИА-Недвижимость.

10 марта Минстрой обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за роста цен на арматуру на внутреннем рынке России. Ведомство попросило проверить обоснованность данной ценовой динамики. На данный момент рост стоимости по многим строительным ресурсам находится в пределах инфляции, пояснил Музыченко.

«Мы продолжаем мониторинг роста стоимости строительных материалов, с начала года по сегодняшний день рост стоимости по многим строительным ресурсам находится в пределах инфляции. При этом с февраля по стали и арматуре мы наблюдаем рост на 30%, по стальным трубам на 10%», — заключил он.

В конце лета прошлого года ситуация с ценами на строительную арматуру на российском рынке была иная. 10 августа глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что стоимость данного стройматериала начала снижаться. Если в начале года арматура стоила в среднем 57 тыс. руб., то к последнему месяцу лета стоимость данного вида продукции составляла уже 44 тыс. руб.

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