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Глава ЦБ Белоруссии Каллаур сообщил о полной реализации трех союзных программ с РФ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Национального банка Белоруссии (ЦБ) Павел Каллаур сообщил о реализации трех российско-белорусских союзных программ в банковской сфере и близости еще четырех к завершению. Заявление было сделано в ходе его выступления в парламенте страны. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что целью этих союзных программ является гармонизация законодательства Белоруссии и РФ в банковской сфере.

«На данном этапе полностью реализованы три программы – в сфере валютного регулирования, информационной безопасности и антиотмывочного законодательства», — рассказал Каллаур.

Он добавил, что на финальной стадии находятся программы, связанные с регулированием финрынка, платежной сферой, денежно-кредитной политикой, а также с защитой прав потребителей банковских услуг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союзные программы России и Белоруссии выполнены почти на 80%.

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