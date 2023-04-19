Bloomberg: зарубежные алкогольные бренды не контролируют поставки в Россию вопреки санкциям

Зарубежные алкогольные бренды, приостановившие экспорт продукции в РФ, перестали контролировать поставки на внутренний рынок России вопреки действию международных санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

Одной из главных причин подобной тенденции стала политика так называемого параллельного импорта, активно проводимая российскими властями. Благодаря такой схеме импортерам не требуется разрешение на поставки от владельцев товарных знаков, уточняется в статье.

«Международные спиртные бренды, которые прекратили поставки премиальных напитков в Россию, потеряли контроль над тем, продаются ли там их запасы, благодаря правительственной схеме, разрешающей импорт напитков без согласия владельцев товарных знаков. Такая продукция, как Виски Johnnie Walker от Diageo Plc и Коньяк Remy Martin от Remy Cointreau SA, широко доступна в РФ», — говорится в материале.

В компании Remy Cointreau SA пояснили, что ее продукция в российских магазинах может представлять собой остаточные запасы, оставшиеся с момента прекращения производства на территории РФ. При этом французский производитель подчеркнул, что «не продал ни одного продукта в России с января 2022 года», заключается в заметке.

14 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся у издания данные участников рынка сообщила, что объем ввоза из-за границы алкогольной продукции в Россию по итогам января и февраля 2023 года вырос на 23% относительно аналогичного периода 2022 года. С начала текущего года этот показатель составил рекордные 79,02 млн литров.