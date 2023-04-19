Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер и РАНХиГС начнут выдавать дипломы технологических предпринимателей

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбер и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) запустили совместную программу дополнительного профессионального образования на базе акселерационной программы для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов SberStudent. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что это первая в России образовательная программа, которая будет выпускать специалистов с квалификацией «Технологический предприниматель».

Образовательный курс продлится 18 месяцев и будет состоять из материалов акселератора SberStudent, основанного на теоретическое базе предпринимательского искусства, кейсов руководителей Сбера и Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, а также практической работы над технологическими проектами студентов под наблюдением опытных стартап-наставников.

Программа будет доступна студентам второго курса президентской академии, обучающимся в Москве и в филиалах вуза в Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Красногорске, в которых функционируют региональные центры развития технологического предпринимательства РАНХиГС.

В дальнейшем к программе подключатся все филиалы академии.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, профессия предпринимателя требует не только высокого мастерства в профессиональных качествах, но и развитых мягких навыков — умения достигать целей, эффективно общаться, управлять командой, презентовать себя и многое другое.

«Выбирая для себя эту программу, студент может еще во время обучения в вузе погрузиться в тему создания технологического бизнеса, вместе с наставником создать собственный проект и сделать осознанный выбор в пользу предпринимательской карьеры», — рассказал представитель компании.

По словам и. о. ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, цифровая трансформация требует постоянно развивать рынок высшего образования.

«Приоритет академии — сотрудничество с отраслевыми партнерами, лидерами рынка. Президентская академия и Сбер уже имеют совместный опыт реализации образовательных программ. Мы продолжим отвечать на запросы рынка труда и готовить кадры для цифровой экономики и развития технологической индустрии в России», — заключил Комиссаров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях