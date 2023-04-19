«Ъ»: магазины домашней одежды Women' secret могут возобновить работу в России

Российские магазины испанского продавца нижнего белья и домашней одежды Women' secret могут возобновить работу под этим же брендом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что компания Tendam, владеющая брендом Women' secret, планирует передать некоторые свои точки продаж в РФ белорусскому франчайзи Fashion House.

Источники газеты сообщают, что магазины возобновят работу под прежней вывеской. В них будет продаваться коллекция испанского бренда. При этом собеседники издания отметили, что работа может возобновиться не во всех точках продаж, так как партнер Women' secret хочет отказаться от аренды площадей нерентабельных магазинов.

Ранее глава испанской торговой сети Inditex Оскар Гарсия Масейрас не исключил возвращения на российский рынок «при изменении ситуации в стране», однако, по его мнению, это произойдет нескоро. Он отметил, что в случае возвращения Inditex компания сотрудничала бы с теми магазинами, которые передала Daher Group.