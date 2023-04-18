Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт продукции в Россию

Шведский производитель водки Absolut на фоне возросшей критики решил окончательно покинуть российский рынок и прекратить поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщается в заявлении гендиректора компании Стефани Дюрру.

«Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», — отметил Дюрру.

11 апреля газета Kristianstadsbladet со ссылкой на представителя Absolut Паулу Эрикссон писала, что Absolut и владеющий ей французский концерн Pernod Ricard объявили о возобновлении поставок в Россию. По словам Эрикссон, Pernod Ricard с начала СВО действовал с учетом интересов сотрудников и в России, и на Украине.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные статистические данные писала, что после ухода ряда зарубежных производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции российские импортеры нарастили собственную долю на внутреннем рынке. В числе получивших выгоду оказались такие компании, как Beluga Group, Luding Group, X5 Group и Ladoga.