«Ъ»: банк «Траст» выкупил 3,4 тыс. паев закрытого инвестфонда «Земельные ресурсы»

Банк «Траст», который на 99,9% принадлежит Центробанку России, в начале апреля выкупил 3,4 тыс. паев закрытого инвестфонда «Земельные ресурсы» за 100 млн рублей. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные результатов аукциона. Активы принадлежали обанкротившемуся ООО «Вальтер».

В «Трасте» рассказали газете, что приобрели 60% фонда, владеющего около 304 га сельхозназначения в Раменском и Солнечногорском районах Подмосковья.

По их словам, данная сделка позволит получить больше сборов от их продажи в будущем. Кому принадлежат остальные 40% этого фонда, в банке не прокомментировали.

Ранее «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка». «Точка» — это полностью цифровой банк, который предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке «Фабрикант» 26 июня. Цена лота — 22,7 млрд рублей. Заявки принимаются до 17 июня. В лот входит АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка».