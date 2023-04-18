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«Ростех» намерен передать «Техмашу» артиллерийские заводы Уралвагонзавода

«Ростех» может передать ЦНИИ и завод Уралвагонзавода «Техмашу» для производства артиллерии

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» собирается передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для того, чтобы объединить производство и обслуживание артиллерии в одну систему. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в госкорпорации.

При этом отмечается, что под контроль «Техмаша» перейдут предприятия ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и завод №9, который занимается производством артиллерийских систем.

«Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в холдинге «Росэлетроника» (входит в «Ростех») заявили, что для модернизированных систем связи российских боевых самолетов разработаны отечественные электронные компоненты. Там добавили, что за счет применения поляризованных реле в составе модернизированного связного оборудования также удалось снизить его энергопотребление.

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