Набиуллина заявила о продолжении работы по возврату замороженных резервов в долларах и евро

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России будет продолжать работу по возвращению «замороженных» резервов в европейской и американской валютах. Об этом Набиуллина сообщила в ходе своего выступления перед фракцией КПРФ в Государственной думе, передает РИА Новости.

По словам председателя ЦБ, существует переговорная позиция по этому вопросу.

«Указом президента России введены ограничения на вывод средств из РФ нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера. Она формирует переговорную позицию по этому вопросу», — отметила глава регулятора.

Набиуллина уточнила, что в данный момент ЦБ формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы в санкционном давлении, и как меняется внешняя торговля Российской Федерации.

«Можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать – у страны есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах», — пояснила она.

Ранее Набиуллина заявляла, что руководство Центробанка (ЦБ) готово приступить к пилотированию цифрового рубля.