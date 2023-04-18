Энергоэксперт Юшков объяснил простой газовозов ожиданием роста цен на мировом рынке

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.Ru» объяснил простой танкеров со сжиженным природным газом ожиданием повышения цен на топливо. В то же время, по его словам, переизбытка газа на мировом рынке не наблюдается.

«Переизбытка нет, конечно, на мировом рынке — дефицит сохраняется. Просто если раньше был очень сильный дефицит, то сейчас он стал просто сильным дефицитом», — отметил Юшков.

Ранее Bloomberg сообщил, что Европа и Азия столкнулись с переизбытком предложения природного газа, в результате чего на него начали снижаться цены. В материале также говорилось, что газовозы со сжиженным природным газом (СПГ) неделями простаивают в море.

По информации Bloomberg, благодаря теплой зиме Европа смогла пережить отопительный сезон с определенным объемом остатков газа в хранилищах. При этом в 2023 году работы по наполнению хранилищ газа в Европе могут быть завершены уже к концу августа из-за наличия множества альтернативных поставщиков, сочли эксперты.