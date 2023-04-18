Обозреватель NI Карлос Роа указал на ошибки Запада при сравнении экономик России и Италии

Обозреватель The National Interest Карлос Роа в своей статье раскритиковал западные страны за то, что они сравнивают экономики России и Италии. По его мнению, расхожее сравнение экономик двух государств по уровню номинального ВВП «в корне неверно и выдает слепоту западных политиков и экспертов».

«Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение экономики РФ с итальянской экономикой», — отмечается в статье.

Роа отметил, что фраза американского сенатора Линдси Грэма об экономике России, сказанная еще в 2014 году, должна была продемонстрировать слабость российской экономики перед «коллективной мощью» Запада. Журналист подчеркнул, что фраза Грэма сформировала подход западных стран к России, и от нее «давно пора отказаться».

Обозреватель задался вопросом, смогла ли бы экономика Российской Федерации выдержать сильнейшее санкционное давление, если она и впрямь была «столь мелкой и никчемной».

Роа указал, что Россия и Италия являются близкими друг к другу по номинальному объему ВВП, служащему «излюбленным мерилом» размера и мощи национальной экономики со времен Второй мировой войны. При этом французский экономист Жак Сапир заявил об ущербности этого подхода, подчеркнув, что ВВП Российской Федерации по паритету покупательной способности (ППС) гораздо ближе к Германии, чем Италии.

«Разница самая принципиальная. То, что так много людей повторяют сравнение РФ и Италии, как попугай, одновременно озадачивает и настораживает», — выразил свое мнение журналист.

Обозреватель отметил, что даже значение ВВП по ППС не может показать «истинных масштабов экономической мощи России». По словам Сапира, в последние десятилетия на Западе господствует сектор услуг, который теряет свое значение в эпоху конфликтов. Экономист пояснил, что в такие периоды имеет серьезное значение производство физических товаров. По этому показателю, отмечает Сапир, экономика России является «не только сильнее немецкой, но более чем вдвое мощнее французской».

Помимо этого, Российская Федерация занимает лидирующее положение в торговле энергоносителями и сырьевыми товарами. Это обеспечивает стране существенное влияние на мировые рынки, что, по мнению экономиста, «не ускользнуло от внимания ряда стран Глобального Юга».

Журналист Роа отмечает, что сейчас пришло время признать, что Запад серьезно недооценивает относительный размер и мощь своих экономических соперников — особенно РФ.

«Политики должны пересмотреть свой сегодняшний подход к управлению государственной экономикой. Санкции — не панацея против страны с внушительной экономической мощью. Давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика «размером с итальянскую», — заключил обозреватель.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика смогла справиться с основными вызовами, в том числе с неизбежным спадом в 2022 году.