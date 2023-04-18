RMF: польский министр Телюс заявил о провале переговоров с Украиной по сельхозпродукции

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс в ходе встречи в фермерами заявил, что переговоры с Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции провалены. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Сообщается, что переговоры потерпели фиаско в силу того, что стороны оказались не в состоянии разработать механизмы транзита товаров, которые бы подошли польским фермерам.

Министр подчеркнул важность того, чтобы украинская сельхозпродукция попадала в другие страны.

«Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров», — пояснил Телюс.

Ранее политолог и публицист Владимир Корнилов говорил, что Восточная Европа готовится к аграрной блокаде Украины. Накануне Польша, а вслед за ней и Венгрия приняли решение временно запретить ввоз зерна и другой сельхозпродукции с Украины, чтобы защитить местный аграрный сектор.