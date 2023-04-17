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В Германии выступили за введение санкций ЕС против гражданской ядерной энергетики России

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Минэкономики Германии настаивают на том, чтобы Европейский союз включил гражданскую ядерную энергетику России в 11-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Правительство Германии обратилось к Европейской комиссии с просьбой включить гражданский ядерный сектор [в новый набор ограничительных мер]. Это должно стать частью следующего пакета санкций», — сказано в сообщении.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявлял, что немецкие власти выступают за внесение российского атомного сектора в новый, 11-й пакет санкций против России.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что во время телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком заверил его в намерении венгерской стороны и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики России.

14 апреля еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес сообщала, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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Санкции против России
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