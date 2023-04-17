Глава ЦБ Набиуллина заявила, что небольшие города являются приоритетными для постройки жилья

Банк России считает, что приоритет должен отдаваться на постройку жилья в небольших городах. Об этом во время выступления на встрече с фракцией «Новые люди» заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, программа льготной ипотеки после того, как будет завершена безадресно, должна остаться только адресной. На наш взгляд, нужно приоритетом сделать развитие жилищного строительства в небольших городах, там, где застой рынка», — отметила Набиуллина.

По ее словам, ипотечные кризисы представляют собой достаточно страшное зрелище. То есть они могут затрагивать всю экономику страны. Поэтому основная задача ЦБ заключается в том, чтобы рост ипотеки происходил сбалансированно.

2 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что низкая активность покупателей и увеличение объема нераспроданного жилья в России привели к тому, что застройщики стали менее активно выводить на рынок новое предложение.

До этого газета «Известия» писала, что рынок недвижимости в России перегрет, однако перспектив его краха или значительного обвала цен на жилье нет. В качестве примера в статье приводятся Москва и Казань. В столице в 2020-2022 годах средняя цена за квадратный метр жилья выросла с 185 до 270 тыс. руб. За последние восемь месяцев показатель опустился всего на 5% до 252 тыс. руб.