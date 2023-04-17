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Депутат Савченко раскритиковал идею Вассермана по сбережениям свыше 1 млн рублей

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по финансовому рынку отказался поддерживать идею депутата Анатолия Вассермана по поводу того, что россиян необходимо обязать отчитываться перед налоговой о наличии на счету средств свыше 1 млн рублей. Об этом РБК заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

«Однозначно отношусь к этому отрицательно. Потому что это право граждан — выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги», — отметил Савченко.

По его словам, нет каких-либо видимых причин, чтобы ограничивать право россиян по пользованию своими средствами. Кроме того, с макроэкономической точки зрения такое ограничение ни на что не повлияет.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что данный законопроект будет рассматриваться всесторонне.

Ранее в понедельник Вассерман подготовил законопроект, который обязывает граждан, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме более 1 млн руб., сообщать об этом в налоговую инспекцию и объяснять происхождение средств. Он предложил внести поправки в Уголовный кодекс, прописав в нем статью о неправомерном обороте денежных средств.

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