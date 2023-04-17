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Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчетах в виде «эксперимента»

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Depositphotos

Руководство Центробанка (ЦБ) оставляет за собой право разрешить использование криптовалюты во внешних расчетах в качестве эксперимента. При этом в Совете директоров валютного регулятора по-прежнему считают, что криптовалюта не должна использоваться на внутреннем рынке РФ, приводит слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной ТАСС.

«Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта <…> не должна использоваться, а для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима», — заявила Набиуллина в ходе выступления на встрече с фракцией «Новые люди» в Государственной думе.

О своем негативном отношении к возможности использовать криптовалюту на внутреннем российском рынке глава ЦБ заявляла и ранее. 10 февраля Эльвира Набиуллина вновь выступила против подобной схемы в расчетах на финрынке РФ.

В то же время она добавила, что руководство валютного регулятора допускает возможность использования во внешних расчетах, если российским субъектам экономической деятельности будет удобен такой вариант. При этом вопрос использования различных стейблкоинов (цифровых активов, отражающих курс валют, включая доллары и евро) в двусторонних расчетах между странами требует очень серьезной проработки.

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