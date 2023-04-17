«Газпром» увеличил прокачку газа в Европу через Украину до 40,8 млн кубометров в сутки

Российский энергетический холдинг «Газпром» увеличил транзит газа через территорию Украины по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» до 40,8 млн кубометров в сутки.

В пресс-службе компании сообщили РБК, что украинская сторона подтвердила объем прокачки газа в 40,8 млн куб. м. в сутки. По состоянию на 16 апреля суточный объем транзита газа в Евросоюз через Украину был на уровне 38,5 млн куб. м.

В 2022 году «Газпром» через ГИС «Суджа» в среднем 41–42 млн куб. м в сутки. В начале апреля 2023 года компания восстановила прокачку газа до уровня прошлого года из-за роста цен на газ в ЕС. К 10 апреля прокачка снова снизилась — до 37,4 млн куб. м, 12 апреля ее восстановили до 40 млн куб. м.

Сейчас маршрут поставок природного топлива через ГИС «Суджа» остается единственным направлением экспорта российского газа в государства Центральной и Западной Европы. Заявки на подачу газа через ГИС «Сохрановка» украинская сторона стабильно отклоняет с мая 2022 года. На Украине объясняют свое решение тем, что станция сейчас находится под контролем российских сил.