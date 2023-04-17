Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Газпром» увеличил прокачку газа в Европу через Украину до 40,8 млн кубометров в сутки

close
100%
Reuters

Российский энергетический холдинг «Газпром» увеличил транзит газа через территорию Украины по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» до 40,8 млн кубометров в сутки.

В пресс-службе компании сообщили РБК, что украинская сторона подтвердила объем прокачки газа в 40,8 млн куб. м. в сутки. По состоянию на 16 апреля суточный объем транзита газа в Евросоюз через Украину был на уровне 38,5 млн куб. м.

В 2022 году «Газпром» через ГИС «Суджа» в среднем 41–42 млн куб. м в сутки. В начале апреля 2023 года компания восстановила прокачку газа до уровня прошлого года из-за роста цен на газ в ЕС. К 10 апреля прокачка снова снизилась — до 37,4 млн куб. м, 12 апреля ее восстановили до 40 млн куб. м.

Сейчас маршрут поставок природного топлива через ГИС «Суджа» остается единственным направлением экспорта российского газа в государства Центральной и Западной Европы. Заявки на подачу газа через ГИС «Сохрановка» украинская сторона стабильно отклоняет с мая 2022 года. На Украине объясняют свое решение тем, что станция сейчас находится под контролем российских сил.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях