Минсельхоз Венгрии заявил, что аграрии потеряли до 37% доходов из-за наплыва зерна с Украины

Производители зерна в Венгрии лишились от 23 до 37% доходов из-за наплыва зерна с Украины. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«По обобщенным данным, в прошлом году общий объем импорта украинских зерновых и масличных культур составил 2,5 миллиона тонн, из которых 1,8 миллиона тонн — прямой и 0,7 миллиона тонн — непрямой импорт», — отметил Надь.

По его словам, венгерские аграрии были вынуждены снизить цены на пищевую пшеницу на 27%, фуражную пшеницу — на 37% и фуражную кукурузу — на 23% по сравнению с показателями годом ранее. При этом ранее поставки зерна с Украины были на уровне 40-60 тыс. тонн в год, то есть украинский импорт за год вырос в десятки раз.

Он добавил, что Украина в последнее время пользуется беспошлинным режимом и отправляет на европейский рынок мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию.

Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины вслед за Польшей и Венгрией.