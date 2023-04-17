«Ъ»: Россия увеличила экспорт бензина почти на 40% с начала года

Экспорт российского бензина с начала 2023 года по середину апреля вырос на 38% до около 1,8 млн тонн. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые знакомы со статистикой.

Как говорится в публикации, за рассматриваемый период производство бензина увеличилось до 11,8 млн тонн, что на 5% больше показателей 2022 года. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах оказались более 2 млн тонн.

По данным Reuters, на которые идет ссылка в публикации, рост экспорта бензина в первом квартале произошел за счет увеличения поставок в африканские страны (812 тыс. тонн), в том числе, Нигерию, Тунис и Ливию. В Нигерию, в частности, было направлено 484 тыс. тонн топлива.

Эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов считает, что бензин в текущих условиях выгоднее экспортировать за рубеж, чем продавать на внутреннем рынке.

США ввели два потолка цен на нефтепродукты из России – на уровне $100 и $45 за баррель. Лимиты начали действовать 5 февраля 2023 года. Потолок в $100 за баррель коснется в том числе дизельного топлива и бензина, этот лимит действует для нефтепродуктов из РФ, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть. Потолок в $45 за баррель касается мазута, он установлен для нефтепродуктов, торгующихся дисконтом по отношению к цене сырой нефти.