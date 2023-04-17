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В ЦАР предложили открыть филиал банка БРИКС

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Jerome Delay/AP

Министр торговли и промышленности Центральноафриканской республики (ЦАР) Леа Мбуа Думта призвала открыть в стране филиал банка БРИКС. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Думта, необходимо работать в этом направлении быстро, так как властям ЦАР понравилось работать в быстром темпе в ходе визита делегации БРИКС в страну. Филиал банка необходимо организовать в столице страны Банги.

«Мы ранее договорились основать региональное представительство группы БРИКС в столице Банги, будет логично, если мы также откроем филиал банка БРИКС», — отметила министр.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что ЕС намерен использовать в Африке опыт поставок вооружений Украине.

По словам Борреля, партнеры ЕС заинтересованы «в поддержке летальным оружием», и то, что Евросоюз делает для Украины, может быть сделано и для других стран.

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