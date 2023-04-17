МИД РФ: российский газ объявлен в Европе ресурсом нон грата по политическим соображениям

Посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин рассказал в интервью РИА Новости, что российский газ объявлен в Европе ресурсом нон грата.

По его словам, многие европейские страны сегодня покупают дорогой газ у США. При этом Германия, Италия, Греция, Нидерланды и Франция продолжают расширять существующие мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) и инвестировать в строительство новых.

«Экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется», — добавил дипломат.

Он пояснил, что дешевое и исправно поставлявшееся российское «голубое» топливо сегодня в Европе объявлено ресурсом нон грата по политическим соображениям. Такие меры не являются экономически целесообразными.

Ранее глава министерства окружающей среды Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что страна преодолела зависимость от российского газа.