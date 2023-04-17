Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России на 2,8% в 2026 году

Рост российской экономики в 2026 году должен составить 2,8%. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что основным драйвером роста Минэкономразвития считает частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих заработных плат.

Кроме того, ожидается, что темп роста ВВП в 2023 году окажется на уровне 1,2%.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России ожидает темпы роста российской экономики в 2023 году на уровне 1,2%. Глава ведомства Максим Решетников заявлял, что экономика продолжает восстанавливаться.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.