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«Известия»: торговые сети уличили в антисанитарии, просрочке и торговле фальсификатом

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Depositphotos

Торговые сети были уличены в антисанитарии, просрочке и торговле фальсификатом. «Известия», ссылаясь на информацию единого реестра проверок Генеральной прокуратуры, сообщают, что более половины проверок надзорных органов сетей супермаркетов и гастрономов заканчиваются выявлением таких нарушений.

Самые распространенные нарушения — несоответствие ценника и стоимости на кассе, а также продажа товаров с истекшим сроком годности. Кроме того, было замечено, что многие магазины не соблюдают условия хранения товаров — неправильный температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки, а также нарушение товарного соседства.

Ранее сообщалось, что в Надыме сразу несколько образовательных организаций нарушили требования по организации питания для детей. В ходе ведомственной проверки было обнаружено, что в учреждениях отсутствовали декларации соответствия пищевых продуктов, а у поваров частично отсутствовали необходимые медосмотры и вакцинации.

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