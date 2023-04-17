В МИД России предупредили о возможном кризисе в мировой энергетике

Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил о возможном кризисе в мировой энергетике из-за безответственных политизированных решений, в том числе по потолкам цен, передает РИА Новости.

Он указал, что в 2022 году «экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов».

«В результате на сегодняшний день состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное (с риском перерастания в кризисное)», — сказал дипломат.

По его словам, это «в сочетании с хроническим недоинвестированием и неоправдавшимися ожиданиями» касательно темпов восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса критически уменьшает точность прогнозирования.

Как отметил Сентюрин, «бесконечные манипуляции» вокруг ценового потолка на нефть «носят очевидно деструктивный характер», они негативно влияют на инвестиционный климат в отрасли «и в конечном итоге ставят под удар интересы потребителей».

В связи с этим он добавил, что такие действия ОПЕК+, как решение последнего министерского мониторингового комитета ОПЕК+ о продлении до конца текущего года сделки по корректировке общей добычи нефти в сторону уменьшения на 2 млн баррелей в сутки и добровольное дополнительное сокращение добычи девятью странами ОПЕК+ в суммарном размере 1,66 млн баррелей, можно назвать «вынужденными» и «упреждающими» мерами, которые направлены «на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен» на нефть и дестабилизации рынков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снижение потолка цен на россискую нефть приведет к дестабилизации на глобальных рынках.