Baza: из российских магазинов исчезают люксовые духи

Из российских магазинов стали исчезать люксоввые духи, узгал Telegram-канал Baza. По его сведениям, в торговых точках недоступны позиции некоторых популярных брендов.

«Бренд Chanel на данный момент почти полностью пропал в магазинах «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое яблоко». В «Иль де Ботэ» он есть, но это может быть уже импортозамещенный его вариант. Также почти исчезла с полок парфюмерия Yves Saint Laurent, Lacoste, Maison Margiela и Calvin Klein. По словам покупателей, люксовых духов нет в Duty Free, ГУМе и ЦУМе», — говорится в посте.

Магазины делают «переброски», то есть перенаправляют оставшуюся на складах продукцию из регионов в Москву, потому что там больше клиентов и денег, уточняет Baza.

Как пишет Baza, компании-продавцы обсуждают варианты с параллельным импортом, поставками отечественных брендов или брендов из дружественных стран.

На фоне проведения спецоперации России на Украине многие зарубежные компании приостановили или полностью прекратили свою дятельность в РФ. Так, в том числе, сделал ряд компаний-производителей одежды и обуви, техники, бытовой химии и других товаров.