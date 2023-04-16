«Ъ»: активность на рынках коммерческой недвижимости восстанавливается

Январь-март 2023 года оказался для российских рынков коммерческой недвижимости оптимистичным. Повысилась посещаемость торговых центров, начала стабилизироваться доля вакантных площадей. В уличных магазинах вакантных помещений становится меньше, но активность арендаторов в полтора раза превышает показатели 2022 года. В то же время наметились признаки восстановления на рынке офисной недвижимости. Хотя стоимость аренды площадей в офисных и торговых зданиях пока снижается. Об этом написала газета «Коммерсант».

Как говорится в публикации, Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей в торговых центрах Москвы, на неделе 3-9 апреля оказался выше показателя за аналогичный период 2022 года на 2%, Санкт-Петербурга — на 5%. Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова отметила, что в торгцентрах Москвы по итогам первого квартала оставались вакантными 14% площадей. Этот показатель на 7,6 процентного пункта превышает значение за аналогичный период 2022 года. По сравнению с четвертым кварталом показатель вырос на 2,3 п.п. По ее словам, пик вакантности рынок пройдет во втором квартале, после чего ситуация начнет стабилизироваться.

В сегменте уличных магазинов ситуация выглядит более оптимистично: в R4S Group подчеркнули, что в среднем на рынке Москвы пустуют 8-9% площадей, а количество сделок компании в первом квартале превысило показатель за аналогичный период прошлого года в полтора раза. По предварительным оценкам Nikoliers, на торговых улицах Санкт-Петербурга доля вакантных площадей за год сократилась почти в два раза, достигнув по итогам первого квартала 5,6%.

Вакантность площадей на офисном рынке столицы, как отмечает руководитель отдела услуг собственникам CORE.XP Кирилл Бабиченко, сейчас находится на уровне 8,5% (без учета предложения в субаренду), за год это значение увеличилось на 1,3 п.п. Влиять на динамику мог не только уход зарубежных компаний, но и рост предложения. За первый квартал в эксплуатацию были введены три бизнес-центра площадью 27 тыс. кв. м, указала замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елена Медушевская.