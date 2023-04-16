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В татарском Иннополисе более 60% IT-специалистов пришлось на приехавших из регионов России

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Около 60–65% новых IT-специалистов в татарской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис» пришлось на приехавших из российских регионов. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя председателя правительства Республики Татарстан Романа Шайхутдинова.

«Число IT-специалистов в ОЭЗ «Иннополис» ежегодно растет примерно на 1 тыс. человек, порядка 60-65% из них переезжают в Иннополис с разных регионов России», — сказал Шайхутдинов.

По его словам, каждый год в «Иннополисе» появляются до 70 новых компаний и приезжают до 1 тыс. человек. Такой темп прироста планируют сохранить и в 2023 году.

Как рассказал вице-премьер, всего в местной ОЭЗ работают 338 компаний: 125 резидентов, 55 компаний-партнеров и 158 стартапов. Эти организации обеспечили 7,3 тыс. рабочих мест.

На этой неделе в консалтинговой компании «Яков и партнеры» сообщили о жалобах работодателей в России на усилившуюся нехватку кадров в сфере IT. Наиболее дефицитные навыки — программирование и веб-программирование.

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