G7 намерена согласовывать действия с целью снижения рисков, связанных с поставками газа РФ

Министры по вопросам климата G7 условились согласовывать действия для снижения рисков, проистекающих из экспорта российского газа, передает ТАСС.

«Мы признаем необходимость координировать действия по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью экспорта российского газа», — отмечается в распространенном заявлении G7.

Ранее глава министерства окружающей среды Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что страна преодолела зависимость от российского газа.

По его словам, Италия сократила долю поставок газа из России до 10%, увеличив поставки из Африки и через Адриатическое море. Ранее доля импортируемого российского газа составляла 40%, отметил он.

Также сообщалось, что Италия планирует окончательно отказаться от российского газа уже до конца 2023 года. Об этом заявил в интервью Il Messaggero министр промышленности Адольфо Урсо.

По его словам, два комплекса, которые возводятся в Пьомбино и Равенне, будет введены в эксплуатацию к лету. Они будут производить 10 млрд кубометров газа, которые Италия как раз закупала у России в 2022 году.