Летние путевки в Турцию подорожали за год на 20 — 30%

Отдых в Турции летом 2023 года обойдется гражданам России на 20 — 30% дороже относительно сезона 2022 года. Об этом написало РИА Новости с ссылкой на сообщение пресс-службы онлайн-сервиса для покупки туров Travelata.ru.

По словам директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, средний чек на этом направлении юго-восточной Европы составляет 226 тыс. руб. В Турцию собираются полететь 46% клиентов сервиса.

По данным туроператора «Русский Экспресс», путевки на турецкие курорты поднялись в цене на 30%. «Минимальная стоимость туров с вылетом в начале июня в отель четыре звезды на «все включено» начинается от 189,4 тыс. руб. за двоих на семь ночей, а в пятизвездочный на тех же условиях — от 168 тыс. руб.», — сказала директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.

Ранее на этой неделе вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что от 1 до 2 млн туристов из России могут отказаться от отдыха в Турции в 2023 году из-за роста цен в этой стране.

На прошлой неделе исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе говорила о снижении цен на проживание в ряде отелей Турции на 10 — 15% со стороны некоторых туроператоров.