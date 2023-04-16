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WP: большинство компаний после заявлений об уходе остались в РФ

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Virginia Mayo/AP

Лишь небольшой процент компаний, которые обещали покинуть Россию после начала боевых действий на Украине, ушли с российского рынка, пишет The Washington Post.

Западные компании, которые остались, часто сильно зависят от российского бизнеса, и потери от ухода, возможно, перевешивают возможный ущерб их брендам от пребывания в стране, отмечает газета.

Многие бренды объявили, что приостановят или сократят операции, но продолжают торговать, отмечает издание. Некоторые заявили, что продадут свои российские активы, но все еще ищут покупателей или пытаются снизить стоимость ухода.

Ранее сообщалось, что российское подразделение немецкой компании Henkel, которое объявило о своем уходе из России, начало русифицировать свои бренды.

На маркетплейсах кондиционер для белья Vernel теперь называется «Вернель», стиральный порошок Persil — «Персил».

Также сообщалось, что активы Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».

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