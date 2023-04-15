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Архангельский губернатор Цыбульский предложил вывести НДФЛ из единого налогового платежа

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время совещания о приоритетах социально-экономического развития региона предложил вывести НДФЛ из структуры единого налогового платежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

По его словам, снижение налоговых поступлений в консолидированный областной бюджет составило 2,1 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2022 года, а НДФЛ сократился на 13,1%, а примерно половина квартальных поступлений пришлась на предпоследний день квартала.

«Мы полагаем, что снизить негативное влияние единого налогового платежа на ритмичность наполняемости региональных бюджетов может исключение из его структуры налога на доходы физических лиц», — сказал губернатор.

Цыбульский отметил, что работодатель при выплате наемным работникам зарплаты выполняет функции налогового агента по удержанию из зарплаты налога и перечислению его в бюджет, что является платежом физлиц, а не работодателей.

Он добавил, что нет оснований для того, чтобы работодатель распоряжался налогом, удержанным с зарплаты работников.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов выступил с инициативой «военного налога». Он объяснил, что он будет взиматься с россиян моложе 45 лет в размере 2-3%, при этом средства будут направляться на нужды армии.

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