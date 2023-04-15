Bloomberg: страны G7 согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива

Страны «большой семерки» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, согласились ускорить процесс поэтапного отказа от ископаемых видов топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер.

Встреча министров энергетики стран G7 проходит в эти дни в японском городе Саппоро. Деловые обсуждения продлятся до воскресенья, 16 апреля. Одной их главных тем стало ускорение темпов энергетического перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), уточняется в статье.

«Впервые в истории G7 заявляет, что мы должны ускорить поэтапный отказ от всех неослабевающих видов ископаемого топлива. G7 также заявляет, что не должно быть больше новых электростанций, работающих на угле», — заявила Панье-Рунашер в ходе пресс-конференции.

8 апреля издание Foreign Policy сообщило, что европейские страны могут снизить зависимость от поставок топлива из США при помощи «зеленой повестки». На фоне стремительно дорожающей энергии, переход Европы на возобновляемые источники энергии кажется максимально обоснованным.