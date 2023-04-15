Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минфина Намибии заявил о заинтересованности его страны в российских инвестициях

close
100%
Alexei Rudoy/Wikimedia

Намибия заинтересована в привлечении российских инвестиций в различные сферы, в том числе энергетику. Об этом в рамках конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне заявил министр финансов африканской республики Липумбу Шиими, написало агентство РИА Новости.

«Нам нужно больше российских компаний, приходящих в Намибию. Думаю, мы можем найти взаимовыгодные инвестиционные возможности. <...> Сейчас мы хотим больше (инвестиций) в различные сферы, особенно в энергетику», — сказал он.

По словам Шиими, на территории Намибии на сегодняшний день работает российская компания в области минеральных ресурсов.

Как также отметил глава Минфина страны, Виндхук заинтересован в росте числа российских туристов.

В первой половине февраля посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимби заявил о заинтересованности в привлечении инвестиций России в различные секторы экономики африканской страны. Речь идет в первую очередь про денежные вложения в энергетику и промышленность и другие.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях