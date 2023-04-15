Глава Минфина Намибии заявил о заинтересованности его страны в российских инвестициях

Намибия заинтересована в привлечении российских инвестиций в различные сферы, в том числе энергетику. Об этом в рамках конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне заявил министр финансов африканской республики Липумбу Шиими, написало агентство РИА Новости.

«Нам нужно больше российских компаний, приходящих в Намибию. Думаю, мы можем найти взаимовыгодные инвестиционные возможности. <...> Сейчас мы хотим больше (инвестиций) в различные сферы, особенно в энергетику», — сказал он.

По словам Шиими, на территории Намибии на сегодняшний день работает российская компания в области минеральных ресурсов.

Как также отметил глава Минфина страны, Виндхук заинтересован в росте числа российских туристов.

В первой половине февраля посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимби заявил о заинтересованности в привлечении инвестиций России в различные секторы экономики африканской страны. Речь идет в первую очередь про денежные вложения в энергетику и промышленность и другие.