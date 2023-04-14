Sunlight переводит сетевую инфраструктуру на решение от #CloudMTS

Сеть ювелирных магазинов Sunlight переходит на новую технологию управления территориально-распределенной корпоративной сетью – отечественное решение SD-WAN. Для этого провайдер #CloudMTS поставил оборудование, лицензии на ПО, разработал схему внедрения и помог клиенту реализовать переход.

В Москве и Московской области партнеры завершили пилотный проект. Теперь Sunlight планирует обновить сетевую инфраструктуру в более 300 торговых точках по всей России. Предполагается, что с помощью решения компания сможет в два раза снизить расходы на развитие IT-инфраструктуры в течение года.

Как подчеркнул IT-директор Sunlight Юрий Матусовский, главная задача этого проекта – обеспечить максимальную отказоустойчивость корпоративного интернета во всех магазинах сети.

«Для нас потеря связи с торговой точкой даже на короткое время может негативно сказаться на процессе продаж. С Cloud SD-WAN мы получим возможность в едином интерфейсе управлять интернетом во всех магазинах бренда и быстро реагировать, если какая-то из точек становится недоступной», — заявил он.

Специалисты провайдера рассказали, что решение Cloud SD-WAN позволяет объединять на одной платформе тысячи торговых точек, расположенных в разных городах и регионах. В сравнении со стандартными роутерами у него более удобное и быстрое подключение. При этом для установки устройства в филиале не требуется специфических знаний — его может установить обычный сотрудник. Для этого достаточно включить устройство в сеть и открыть активационную ссылку, которая придет по электронной почте. Необходимые настройки удаленно через единую панель управления в облаке проводит администратор сети.

Отмечается, что в каждой торговой точке для устройства организованы два канала связи: проводной (WAN) и резервный (LTE-модуль). В случае сбоев на основном канале технология автоматически переключает трафик на LTE. Средняя скорость передачи данных из торговой точки составляет 10 Мбит/сек, чего хватает для стабильной работы всех программ.