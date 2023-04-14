Мишустин призвал ведомства к стимуляции частной инициативы и не подмене бизнеса собой

Органы власти должны стимулировать развитие предпринимательства и не подменять в своих задачах бизнес. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе совместного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития, написало агентство ТАСС.

«Сейчас необходимо больше усилий направить на расширение частной инициативы. Федеральные и региональные структуры не должны подменять бизнес», — сказал премьер-министр.

Также Мишустин обратил внимание на необходимость повышения эффективности расходов федерального бюджета. По его словам, в 2022 году инвестиции в значительной степени поддержало государство.

На этой неделе нижняя палата российского парламента в третьем и окончательном чтении приняла закон о продлении срока обращений граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами до 31 декабря 2023 года.

Накануне премьер-министр России во время посещения физико-математической школы (ФМШ) в Тюмени задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба.