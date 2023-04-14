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Reuters: забастовки во Франции обошлись местному энергоконцерну EDF в €1 млрд

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Global Look Press

Французская энергетическая компания EDF понесла ущерб на €1 млрд в виде недополученной выручки из-за забастовок на ее атомных и гидроэлектростанциях. Массовые забастовки против пенсионной реформы в республике привели к срыву работ по техническому обслуживанию и ремонту ядерных реакторов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В прошлом году руководство EDF временно закрыло почти половину реакторов компании на ремонт на фоне усиления энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС). Вынужденная закупка недостающих объемов энергии привела к тому, что стоимость электроэнергии достигла рекордно высоких отметок. В итоге концерн понес убытки на €17,94 млрд, уточняется в статье.

«Французская энергетическая компания EDF потеряла €1 млрд в виде недополученной выручки из-за забастовок на ее атомных и гидроэлектростанциях. Массовые забастовки против пенсионной реформы во Франции привели к срыву работ по техническому обслуживанию и ремонту ядерных реакторов. В итоге это может сдвинуть график технического обслуживания реакторов на 18–24 месяца», — говорится в материале.

Кроме того, EDF вынуждена была скорректировать планы по найму новых сотрудников в этом году. В 2023-м компания планировала нанять 3–3,5 тыс. работников, однако на фоне вышеперечисленных проблем этот показатель, скорее всего, придется сократить, заключается в заметке.

13 марта британская газета The Telegraph сообщила о предупреждении глав крупнейших поставщиков электроэнергии, включая EDF, Orsted и RWE, о том, что власти Британии, которые ввели жесткие налоговые сборы, поставили под угрозу экологические инвестиции на десятки миллиардов фунтов. Инвестициям в местный энергетический сектор мешает налог на непредвиденную прибыль.

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