В BitOK сообщили о начале проверки со стороны ФНС криптовалютных доходов россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать письма владельцам криптовалют с вопросом о владении цифровыми активами и транзакциях. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение сервиса контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK.

По информации сервиса, письма получают физические лица, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ. В ФНС просят ответить на запрос письма в срочном порядке.

Кроме того, как рассказали в BitOK, представители ФНС звонят с просьбой предоставить информацию об уже поданных декларациях, которые оказались заполнены с нарушениями. Также звонки поступают в случае отсутствия документов, которые бы подтверждали доходы и расходы.

Ранее 14 апреля первая криптовалюта в мире биткоин на криптовалютной бирже Binance приблизилась к отметке в $31 тыс. за монету впервые с начала июня 2022 года.

Во второй половине марта в пресс-службе Банка России сообщили, что российские домохозяйства, в распоряжении которых есть вложения в криптовалюте, в среднем имеют 17,5 тыс. руб. в этом виде активов.