Директор по РФ во Всемирном банке Маршавин заявил, что рубль может заменить доллар

Исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что при правильном проведении финансовой политики рубль может стать альтернативой доллару. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уверен, что будущее именно за рублевыми расчетами, которые позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри России и рост нашего высокотехнологичного экспорта», — подчеркнул Маршавин.

Предпосылкой для превращения рубля в основную валюту международных расчетов и государственных резервов эксперт назвал низкий уровень госдолга, положительное сальдо торгового баланса, а также стабильность политической системы.

Экономист подчеркнул, что все вышесказанное является его личным мнением, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов.

Ранее сообщалось об укреплении курса рубля к доллару, евро и юаню.